В Тайшете перевернулся пьяный водитель иномарки

Машина слетела с дороги



В районе автозаправки «Барель» на выезде из Тайшета в сторону Бирюсинска вечером 22 июля произошло ДТП. Водитель автомобиля Toyota Probox не справился с управлением, в результате машина слетела с дороги и перевернулась.



Как оказалось, водитель был пьян, сообщает Тайшет24. От госпитализации мужчина отказался.