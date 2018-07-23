Машина слетела с дороги
В районе автозаправки «Барель» на выезде из Тайшета в сторону Бирюсинска вечером 22 июля произошло ДТП. Водитель автомобиля Toyota Probox не справился с управлением, в результате машина слетела с дороги и перевернулась.
Как оказалось, водитель был пьян, сообщает Тайшет24. От госпитализации мужчина отказался.
В Тайшете перевернулся пьяный водитель иномарки
Происшествия, Фото:
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