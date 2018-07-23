Иркутянка прятала героин в детских игрушках

Мать двоих детей в Иркутске и её приятель пойдут под суд за сбыт героина



Нигде не работающая, имеющая на иждивении двух несовершеннолетних детей, жительница Иркутска в 2011 году была осуждена к реальному лишению свободы за сбыт наркотиков. После условно-досрочного освобождения из колонии она продолжила заниматься сбытом наркотиков. В 2017 году женщина стала работать с 29-летним наркоманом.



Об этом стало известно сотрудникам транспортной полиции. Они выяснили, что 17 и 24 августа 2017 года в Иркутске сбытчики продали покупателям героин в количестве 0,192 гр. и 0, 960 гр.



В ходе обыска дома у женщины также были обнаружены гашиш и героин. Наркотики были спрятаны в детские игрушки.



Обвиняемым избрана мера пресечения – содержание под стражей, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.



