Мать двоих детей в Иркутске и её приятель пойдут под суд за сбыт героина
Нигде не работающая, имеющая на иждивении двух несовершеннолетних детей, жительница Иркутска в 2011 году была осуждена к реальному лишению свободы за сбыт наркотиков. После условно-досрочного освобождения из колонии она продолжила заниматься сбытом наркотиков. В 2017 году женщина стала работать с 29-летним наркоманом.
Об этом стало известно сотрудникам транспортной полиции. Они выяснили, что 17 и 24 августа 2017 года в Иркутске сбытчики продали покупателям героин в количестве 0,192 гр. и 0, 960 гр.
В ходе обыска дома у женщины также были обнаружены гашиш и героин. Наркотики были спрятаны в детские игрушки.
Обвиняемым избрана мера пресечения – содержание под стражей, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
Иркутянка прятала героин в детских игрушках
Происшествия, Фото:
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