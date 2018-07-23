Экс-начальника Центра ГИМС МЧС в Бурятии поймали на взятке

Он обвиняется в получении взятки от подчинённого



Бывший руководитель ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Бурятии» обвиняется в получении мелкой взятки.



- Установлено, что в 2017 году начальник Центра ГИМС МЧС России по Бурятии по представлению Бурятской транспортной прокуратуры привлёк к дисциплинарной ответственности 6 инспекторов за предоставление недостоверных сведений в справках о доходах. Однако спустя неделю с одного из них наложенное дисциплинарной взыскание руководитель ГИМС досрочно снял за взятку в размере 5 тысяч рублей, - сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.



Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.291.2 УК РФ «Получение взятки в размере, не превышающем десяти тысяч рублей».



Справка:



Центр ГИМС (Государственной инспекции по маломерным судам) МЧС России по Бурятии был создан в 2005 году. Общая численность – 57 штатных единиц, в том числе 27 государственных инспекторов. Учреждение занимается обеспечением безопасности людей на пляжах, переправах, ведёт учёт маломерных судов, экзамены для судоводителей и выдаёт судовые билеты, участвует в поиске и спасении людей на водных объектах.



