Он обвиняется в получении взятки от подчинённого
Бывший руководитель ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Бурятии» обвиняется в получении мелкой взятки.
- Установлено, что в 2017 году начальник Центра ГИМС МЧС России по Бурятии по представлению Бурятской транспортной прокуратуры привлёк к дисциплинарной ответственности 6 инспекторов за предоставление недостоверных сведений в справках о доходах. Однако спустя неделю с одного из них наложенное дисциплинарной взыскание руководитель ГИМС досрочно снял за взятку в размере 5 тысяч рублей, - сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.
Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.291.2 УК РФ «Получение взятки в размере, не превышающем десяти тысяч рублей».
Справка:
Центр ГИМС (Государственной инспекции по маломерным судам) МЧС России по Бурятии был создан в 2005 году. Общая численность – 57 штатных единиц, в том числе 27 государственных инспекторов. Учреждение занимается обеспечением безопасности людей на пляжах, переправах, ведёт учёт маломерных судов, экзамены для судоводителей и выдаёт судовые билеты, участвует в поиске и спасении людей на водных объектах.
Экс-начальника Центра ГИМС МЧС в Бурятии поймали на взятке
Происшествия, Фото:
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