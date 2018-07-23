В Улан-Удэ горело помещение «Суши Хауса»

Из-за задымления сработала сигнализация



Накануне в начале восьмого утра на телефон пожарно-спасательной службы поступило сообщение о том, что на улице Смолина в Улан-Удэ задымление в подъезде. Загорелось помещения бара «Суши Хаус», сработала сигнализация.



В результате пожара выгорело помещение бара на площади 10 квадратных метров, закопчено помещение кухни на площади 50 квадратных метров, а также офисное помещение и квартира, находящиеся на первом этаже дома.



- Причиной возгорания стали недостаток конструкции и изготовления электрооборудования. Виновное лицо и ущерб – устанавливаются,- сообщается в оперативной сводке по городу.



Пожар тушили около часа 12 человек и 5 единиц техники.

