Из-за задымления сработала сигнализация
Накануне в начале восьмого утра на телефон пожарно-спасательной службы поступило сообщение о том, что на улице Смолина в Улан-Удэ задымление в подъезде. Загорелось помещения бара «Суши Хаус», сработала сигнализация.
В результате пожара выгорело помещение бара на площади 10 квадратных метров, закопчено помещение кухни на площади 50 квадратных метров, а также офисное помещение и квартира, находящиеся на первом этаже дома.
- Причиной возгорания стали недостаток конструкции и изготовления электрооборудования. Виновное лицо и ущерб – устанавливаются,- сообщается в оперативной сводке по городу.
Пожар тушили около часа 12 человек и 5 единиц техники.
В Улан-Удэ горело помещение «Суши Хауса»
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