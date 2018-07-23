Горели гараж и крыша бани
Накануне в республике произошло два пожара. Первый из них случился в Иволгинском районе. В 23:13 на телефон пожарно-спасательной службы поступило сообщение о том, что в посёлке Поселье на улице Спортивная горит кровля гаража, которая была уничтожена в результате пожара. Пламя потушили за 45 минут 7 человек и 2 единицы техники.
Следующее возгорание случилось в Курумканском районе. В начале второго часа дня в селе Курумкан на улице Комсомольская загорелась крыша бани, которая также была повреждена огнём. Пожар ликвидировали за 10 минут три человека и одна единица техники, сообщает ГУ МЧС по Бурятии.
В Бурятии за сутки произошло два пожара
Происшествия, Фото:
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