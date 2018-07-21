Установка газовой плиты в Бурятии привела к пожару

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Утром 19 июля в селе Гурульба Иволгинского района из-за неосторожности хозяина жилого участка произошло загорание бревенчатой бани, летней кухни и тепляка



На момент прибытия первого подразделения горели надворные постройки. Причиной загорания стало нарушение правил эксплуатации бытовых газовых, керосиновых, бензиновых и др. устройств, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Бурятии.



- Собственники дома при установке газовой плиты не учли расстояние между плитой и окном, в результате чего произошло возгорание жалюзи, - сообщил начальник отделения надзорной деятельности Иволгинского и Тарбагатайского района Дмитрий Шулунов.



Пострадавших и погибших нет.



На месте работало 2 единицы техники и 6 человек личного состава. В результате пожара выгорели изнутри летняя кухня, тепляк, а также крыша бани на общей площади 30 кв.м.



