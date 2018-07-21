Утром 19 июля в селе Гурульба Иволгинского района из-за неосторожности хозяина жилого участка произошло загорание бревенчатой бани, летней кухни и тепляка
На момент прибытия первого подразделения горели надворные постройки. Причиной загорания стало нарушение правил эксплуатации бытовых газовых, керосиновых, бензиновых и др. устройств, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Бурятии.
- Собственники дома при установке газовой плиты не учли расстояние между плитой и окном, в результате чего произошло возгорание жалюзи, - сообщил начальник отделения надзорной деятельности Иволгинского и Тарбагатайского района Дмитрий Шулунов.
Пострадавших и погибших нет.
На месте работало 2 единицы техники и 6 человек личного состава. В результате пожара выгорели изнутри летняя кухня, тепляк, а также крыша бани на общей площади 30 кв.м.
Установка газовой плиты в Бурятии привела к пожару
Происшествия, Фото:
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