В Бурятии оштрафовали дебошира, толкавшего полицейского

Он выплатит штраф в 5 тысяч



Пьяный мужчина при разбирательстве по факту дорожно-транспортного происшествия начал буянить и выражаться нецензурной бранью. В грубой форме он отталкивал сотрудников полиции, хватал за форменную одежду. На неоднократные требования прекратить не реагировал.



В суде мужчина вину признал, раскаялся, сообщает пресс-служба Хоринского районного суда.



Дебошира признали виновным в административном правонарушении и подвергли штрафу в размере 5 тысяч рублей.

