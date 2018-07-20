Он выплатит штраф в 5 тысяч
Пьяный мужчина при разбирательстве по факту дорожно-транспортного происшествия начал буянить и выражаться нецензурной бранью. В грубой форме он отталкивал сотрудников полиции, хватал за форменную одежду. На неоднократные требования прекратить не реагировал.
В суде мужчина вину признал, раскаялся, сообщает пресс-служба Хоринского районного суда.
Дебошира признали виновным в административном правонарушении и подвергли штрафу в размере 5 тысяч рублей.
В Бурятии оштрафовали дебошира, толкавшего полицейского
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