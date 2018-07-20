В Бурятии за год незаконно добыли животных на 700 тысяч

По решению суда лишены права охоты 5 человек



Бурприроднадзор подвёл итоги охраны животного мира за первое полугодие этого года. Всего охотинспекторы составили 143 протокола. Наибольшее количество нарушений в Муйском, Иволгинском, Заиграевском и Джидинском районах, а также в охотничьих угодьях Тарбагатайского, Бичурского и Закаменского районах.



В структуре правонарушений преобладают следующие: охота без документов, провоз собранного заряженного и расчехлённого оружия без разрешения на добычу, незаконная добыча охотничьих животных и наличие нелегальных орудий охоты.



В рамках возбуждённых административных дел изъято 10 единиц огнестрельного охотничьего оружия, 131 штук. патронов, 12 петель и 3 капкана.



По решению суда лишены права охоты 5 человек. Помимо этого, выявлены факты незаконной добычи зайца, лисицы, горностая, соболя косули и других животных.



Совокупный ущерб животному миру, причинённый незаконной добычей, по предварительным расчётам составил более 700 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе министерства природных ресурсов Бурятии.



