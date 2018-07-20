По решению суда лишены права охоты 5 человек
Бурприроднадзор подвёл итоги охраны животного мира за первое полугодие этого года. Всего охотинспекторы составили 143 протокола. Наибольшее количество нарушений в Муйском, Иволгинском, Заиграевском и Джидинском районах, а также в охотничьих угодьях Тарбагатайского, Бичурского и Закаменского районах.
В структуре правонарушений преобладают следующие: охота без документов, провоз собранного заряженного и расчехлённого оружия без разрешения на добычу, незаконная добыча охотничьих животных и наличие нелегальных орудий охоты.
В рамках возбуждённых административных дел изъято 10 единиц огнестрельного охотничьего оружия, 131 штук. патронов, 12 петель и 3 капкана.
По решению суда лишены права охоты 5 человек. Помимо этого, выявлены факты незаконной добычи зайца, лисицы, горностая, соболя косули и других животных.
Совокупный ущерб животному миру, причинённый незаконной добычей, по предварительным расчётам составил более 700 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе министерства природных ресурсов Бурятии.
В Бурятии за год незаконно добыли животных на 700 тысяч
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Он выплатит штраф в 5 тысяч
По решению суда лишены права охоты 5 человек
Мужчина ушёл из дома и не вернулся
Она утверждает, что была вынуждена с помощью ножа защищать свою жизнь
В учреждении проводится проверка
Парень выхватил гаджет из рук, пока женщина наклонилась к коляске с ребёнком
Девушка была инициатором произошедшего
В Ангарске перед судом предстанет организованная преступная группа, занимавшаяся незаконной банковской деятельностью
Момент кражи сняли камеры видеонаблюдения
Мужчина ехал на вахтовую работу с наркотиками
Мужчина срубил 20 сосен
Из-за тройного ДТП образовалась пробка
Возгорания случились в двух районах республики
Происшествия, 19.07.2018
Их спрятали в специальном тайнике в термокружке
Происшествия, 19.07.2018
Виновницами обоих столкновений стали девушки. ФОТО