Пропавшего улан-удэнца ищут вторую неделю

Происшествия, Фото: ориентировка МВД по РБ

Мужчина ушёл из дома и не вернулся



Полицейские Бурятии разыскивают 30-летнего Чимита Ендонова. Мужчина ушёл из дома на улице Денисова в микрорайоне Мелькомбинат днём 7 июля и до сих пор не вернулся.



Приметы: азиатской внешности, на вид 25-30 лет, рост 180 см., среднего телосложения.



Был одет: футболка серого цвета, брюки чёрные.



Стражи порядка отмечают, что ранее мужчина не пропадал.



При наличии какой-либо информации о пропавшем или его местонахождении, МВД по Бурятии просит сообщить в полицию по телефонам: 89644069602, 89240111311, 8(3012)43-02-02, 8(3012)29-58-73, 8(3012)41-66-45 или 102 (112).

