Пропавшего улан-удэнца ищут вторую неделю

Мужчина ушёл из дома и не вернулся
Полицейские Бурятии разыскивают 30-летнего Чимита Ендонова. Мужчина ушёл из дома на улице Денисова в микрорайоне Мелькомбинат днём 7 июля и до сих пор не вернулся.
Приметы: азиатской внешности, на вид 25-30 лет, рост 180 см., среднего телосложения.
Был одет: футболка серого цвета, брюки чёрные.
Стражи порядка отмечают, что ранее мужчина не пропадал.
При наличии какой-либо информации о пропавшем или его местонахождении, МВД по Бурятии просит сообщить в полицию по телефонам: 89644069602, 89240111311, 8(3012)43-02-02, 8(3012)29-58-73, 8(3012)41-66-45 или 102 (112).
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Происшествия, Фото:
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