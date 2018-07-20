Девушка была инициатором произошедшего
Осенью 2017 года 23-летний житель Тункинского района Бурятии и 15-летняя девушка, встретились в компании друзей. В тот вечер они распивали спиртные напитки, после чего вступили в интимную связь. Возрастом друг друга молодые люди не интересовались. Они были давно знакомы, но отношения не поддерживали.
Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних заинтересовались девушкой, потому что она перестала ходить в школу. При выяснении обстоятельств ей предложили пройти осмотр гинеколога, от которого она отказалась. В ходе беседы девушка призналась, что у неё была связь с совершеннолетним.
Было возбуждено уголовное дело по статье «Половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, совершенное лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста».
- Половой акт был добровольным, без насилия. Подозреваемый признал свою вину полностью, но пояснил, что возраст девушки он не знал, - сообщил «Байкал-Daily» следователь Тункинского МСО СУ СК РФ по Бурятии Цыренжап Доржиев.
При этом выяснилось, что инициатором интимной связи была сама девушка.
По словам её родителей и друзей при встречах она преувеличивала свой возраст либо вообще не говорила о нём.
- Так как преступление относится к средней тяжести, было принято решение о назначении судебного штрафа, - сообщил Цыренжап Доржиев.
Постановлением Тункинского районного суда уголовное дело прекращено. Виновному назначен судебный штраф в виде 40 тысяч рублей.
Жителя Бурятии оштрафовали за интимную связь с 15-летней
Происшествия, Фото:
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