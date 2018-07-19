В забайкальскую колонию пытались пронести смарт-часы

Их спрятали в специальном тайнике в термокружке



Осуждённый пытался пронести в колонию строгого режима в посёлке Шара-Горохон Карымского района смарт-часы с аккумуляторной батареей и гарнитуру.



Запрещённые к хранению предметы он спрятал в термокружке в специально изготовленном тайнике.



Сотрудники ИК-2 предотвратили доставку запрещённых предметов на режимную территорию, сообщили в пресс-службе УФСИН России по Забайкальскому краю.



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