Для этого в сумке он сделал двойное дно
20-летний парень пытался пронести в Читинскую колонию сим-карту, пять сотовых телефонов, пять аккумуляторных батарей, гарнитуру к телефону, пять зарядных устройств и аудио-переходник. Для этого ему пришлось изготовить в сумке, где находились его личные вещи, двойное дно.
Запрещённые к хранению и использованию предметы обнаружили сотрудники конвоя УФСИН. По данному факту назначена и проводится проверка, по результатам которой виновные лица будут привлечены к дисциплинарной ответственности, сообщили в пресс-службе УФСИН России по Забайкальскому краю.
Забайкалец пытался пронести в колонию 5 телефонов
Происшествия, Фото:
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