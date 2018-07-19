Забайкалец пытался пронести в колонию 5 телефонов

Для этого в сумке он сделал двойное дно



20-летний парень пытался пронести в Читинскую колонию сим-карту, пять сотовых телефонов, пять аккумуляторных батарей, гарнитуру к телефону, пять зарядных устройств и аудио-переходник. Для этого ему пришлось изготовить в сумке, где находились его личные вещи, двойное дно.



Запрещённые к хранению и использованию предметы обнаружили сотрудники конвоя УФСИН. По данному факту назначена и проводится проверка, по результатам которой виновные лица будут привлечены к дисциплинарной ответственности, сообщили в пресс-службе УФСИН России по Забайкальскому краю.

