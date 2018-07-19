Братчанке назначили исправительные работы за смерть малыша



Как сообщал «Байкал-Dailу» , о трагической гибели малыша рассказывал Первый канал в передаче «Мужское/женское». Тогда отец погибшего ребёнка в Братске рассказывал, что когда поднял его, полтела было фиолетовое.





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Братский городской суд приговорил местную жительницу к исправительным работам на 1,5 года за смерть ребёнка, сообщили в пресс-службе суда.Весной этого года женщина положила спать своего малолетнего сына на край кровати. Мальчик, оставленный без внимания матери, упал с кровати в проём, расположенный между краем кровати и стеной, на горячую батарею отопления. Ребёнок получил ожоги различных частей тела, от которых умер.Мать полностью признала свою вину. Суд при назначении наказания учёл явку с повинной, способствование раскрытию преступления, раскаяние и отсутствие судимостей. Из её зарплаты ежемесячно будет удерживаться 10% в доход государства.