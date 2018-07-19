В Сибири похитивший 2 квартиры убийца получил 17 лет колонии

Он также выплатит штраф в размере 100 тысяч
Мошенники заключали договора аренды дорогостоящих квартир с жителями Красноярска. Они использовали поддельные документы собственника жилья и после регистрировали право собственности на себя. Злоумышленникам удалось похитить две квартиры.
37-летний мужчина совместно с участниками преступной группы лишил свободы двух людей. После чего он убил одного из них, чтобы скрыть другие преступления.
Обвиняемый сядет в колонию на 17 лет и выплатит штраф в размере100 тысяч рублей, с ограничением свободы сроком на 1 год 6 месяцев. Осуждённый будет отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима.
Ранее к наказанию в виде 17 лет и 17 лет и 9 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строго режима этим же судом были осуждены два других члена организованной преступной группы, сообщает прокуратура Иркутской области.
Нетрезвый мужчина угрожал поджечь здание полиции
Нарушительница уже была судима за аналогичное преступление
Он уехал ночью в Усолье-Сибирское
Она нарушила режим пребывания, а потом пыталась откупиться
Также у него дома обнаружили боеприпасы, оружие и гранату
Пожары произошли в трёх районах республики
Авария произошла в Железнодорожном районе
Вместо помощи, проезжавшие мимо водители поживились тушёнкой
В его гаражах изъяли более 13 тысяч литров опасного для здоровья спирта. ФОТО, ВИДЕО
Они нанесли ущерб в 3,8 млн рулей
Искусственная неровность стала причиной ДТП
Он отправился в дисциплинарную воинскую часть
На улице Волгоградской в Иркутске трёхлетний мальчик выпал из окна третьего этажа
Большегруз на полном ходу врезался в экскаватор. ФОТО
Ущерб составил 7400 рублей