В Сибири похитивший 2 квартиры убийца получил 17 лет колонии

Он также выплатит штраф в размере 100 тысяч





Мошенники заключали договора аренды дорогостоящих квартир с жителями Красноярска. Они использовали поддельные документы собственника жилья и после регистрировали право собственности на себя. Злоумышленникам удалось похитить две квартиры.







37-летний мужчина совместно с участниками преступной группы лишил свободы двух людей. После чего он убил одного из них, чтобы скрыть другие преступления.





Обвиняемый сядет в колонию на 17 лет и выплатит штраф в размере100 тысяч рублей, с ограничением свободы сроком на 1 год 6 месяцев. Осуждённый будет отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима.





Ранее к наказанию в виде 17 лет и 17 лет и 9 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строго режима этим же судом были осуждены два других члена организованной преступной группы, сообщает прокуратура Иркутской области.