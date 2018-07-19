Во время допросов преступник отрицал свою вину
В Следственном комитете по республике Саха (Якутия) собрали доказательства для вынесения приговора в отношении ранее судимого 28-летнего мужчины, который признан виновным в совершении преступления по пункту «б» части 4 статьи 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста».
- Следствием и судом установлено, что в ноябре прошлого года подсудимый в состоянии алкогольного опьянения воспользовался отсутствием дома своей сожительницы и, используя своё физическое и психологическое превосходство, совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 8-летней дочери гражданской супруги, - сообщает пресс-служба СУ СКР по республике Саха (Якутия).
После совершения противоправных действий испуганная девочка позвонила своей матери, которая тут же вернулась с работы домой и, несмотря на полное отрицание злоумышленником причастности к преступлению, вызвала полицию. Обвиняемого задержали и заключили под стражу.
- В ходе предварительного расследования и судебного заседания он категорически отрицал свою причастность к преступлению, однако собранными по уголовному делу доказательствами его виновность доказана в полном объёме, - уточняют в Следкоме.
Суд признал его виновным и приговорил 15 годам колонии строгого режима.
Пострадавшей девочке оказана необходимая медицинская и психологическая помощь.
Как сообщал «Байкал-Daily», на днях вступил в силу приговор в отношении известного в Улан-Удэ тату-мастера. Он на протяжении нескольких лет насиловал собственную несовершеннолетнюю дочь, а также снимал порнографические фильмы. Свою вину он также отрицал, утверждая, что всё было совершено по обоюдному согласию.
Житель Якутии надругался над 8-летней дочерью сожительницы
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