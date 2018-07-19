Ангарчанина осудили за незаконную рубку леса

Подсудимый в сентябре прошлого года привлёк к незаконной рубке леса на территории Аларского лесничества двух мужчин. Он утверждал им, что рубка законна.





В результате работники срубили более 150 кубических метров леса. Лесному фонду причинён ущерб в особо крупном размере – более 800 тысяч рублей.





Ущерб частично погашён, в оставшейся части было предъявлено исковое заявление о взыскании ущерба, которое рассмотрено и удовлетворено. Мужчине назначено наказание в виде лишения свободы с отбытием наказания в колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил, сообщает прокуратура Иркутска.