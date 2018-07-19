Житель Ангарского городского округа признан виновным в незаконной рубке леса в особо крупном размере
Мужчина в сентябре 2017 года привлёк к незаконной рубке леса на территории Аларского лесничества двух граждан, при этом ввел их в заблуждения относительно законности рубки.
В результате они вырубили сосны общим объёмом более 150 кубических метров. Лесному фонду причинён ущерб в особо крупном размере – более 800 тысяч рублей.
В ходе предварительного следствия ущерб частично погашен.
С учётом личности подсудимого, наличием смягчающих обстоятельств, ему назначено наказание в виде лишения свободы с отбытием наказания в колонии общего режима.
Приговор в законную силу не вступил, сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.
Жителя Иркутской области отправили в колонию за сплошную рубку
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