Жителя Иркутской области отправили в колонию за сплошную рубку

Житель Ангарского городского округа признан виновным в незаконной рубке леса в особо крупном размере



Мужчина в сентябре 2017 года привлёк к незаконной рубке леса на территории Аларского лесничества двух граждан, при этом ввел их в заблуждения относительно законности рубки.



В результате они вырубили сосны общим объёмом более 150 кубических метров. Лесному фонду причинён ущерб в особо крупном размере – более 800 тысяч рублей.



В ходе предварительного следствия ущерб частично погашен.



С учётом личности подсудимого, наличием смягчающих обстоятельств, ему назначено наказание в виде лишения свободы с отбытием наказания в колонии общего режима.



Приговор в законную силу не вступил, сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

