Нарушительница уже была судима за аналогичное преступление
Ранее судимая за незаконный сбыт наркотических средств жительница Бурятии вновь совершила аналогичное преступление. 28 июня приговором Бичурского районного суда её осудили по ч.3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ за незаконный сбыт наркотических средств, совершённый в исправительном учреждении, в крупном размере.
При этом преступление не доведено до конца по независящим от неё обстоятельствам. Нарушительнице назначено наказание в виде 6 лет и 6 месяцев лишения свободы. Путём частичного присоединения к наказанию, назначенному по этому приговору к не отбытой части наказания, по приговору Бичурского районного суда от 15 марта 2017 года ей назначили 7 лет лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Но реальное отбывание наказания отсрочено до достижения ребёнком нарушительницы, рождённым ею от текущей беременности, четырнадцатилетнего возраста. Приговор вступил в законную силу, сообщает пресс-служба Бичурского районного суда.
Жительница Бурятии продавала наркотики в колонии
Происшествия, Фото:
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