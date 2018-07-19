Он уехал ночью в Усолье-Сибирское
Вынесен приговор 30-летнему автомеханику, который угнал машину клиента, сообщает пресс-служба Ангарского городского суда.
Вечером работники одного из автосервисов Ангарска распивали пиво на рабочем месте. Затем один из них решил остаться в СТО, чтобы доделать «Тойоту Марк 2», которую утром владелец должен был забрать. Его коллеги разошлись по домам.
Ночью мужчина, закончив необходимые работы, решил немного покататься на иномарке.
Покинув территорию СТО, мужчина отправился в соседний город. Уже под утро на выезде из Усолья-Сибирского он был задержан сотрудниками полиции.
В отношении задержанного был составлен административный материал по ст. 12.26 КоАП РФ, поскольку последний отказался проходить медицинское освидетельствование на состояние опьянения.
Приговором суда подсудимый был признан виновным по ч. 1 ст. 166 «Неправомерное завладение автомобилем». Ему назначено наказание в виде 1 года лишения свободы условно.
Автомеханик угнал машину клиента в Ангарске
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