В Забайкалье китаянка пыталась дать взятку полицейскому

Она нарушила режим пребывания, а потом пыталась откупиться



Мировой суд Забайкальского края рассмотрел уголовное дело гражданки Китая. Она признана виновной в покушении на дачу мелкой взятки.



6 июля в пункте пропуска МАПП Забайкальск, женщина попытался дать взятку 2 тысячи рублей сотруднику пограничной службы. Она просила не составлять на неё протокол за нарушение режима пребывания в Российской Федерации. Полицейский от взятки отказался.



Суд назначил нарушительнице штраф 15 тысяч рублей, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

