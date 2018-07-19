Она нарушила режим пребывания, а потом пыталась откупиться
Мировой суд Забайкальского края рассмотрел уголовное дело гражданки Китая. Она признана виновной в покушении на дачу мелкой взятки.
6 июля в пункте пропуска МАПП Забайкальск, женщина попытался дать взятку 2 тысячи рублей сотруднику пограничной службы. Она просила не составлять на неё протокол за нарушение режима пребывания в Российской Федерации. Полицейский от взятки отказался.
Суд назначил нарушительнице штраф 15 тысяч рублей, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
В Забайкалье китаянка пыталась дать взятку полицейскому
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Нарушительница уже была судима за аналогичное преступление
Он уехал ночью в Усолье-Сибирское
Она нарушила режим пребывания, а потом пыталась откупиться
Также у него дома обнаружили боеприпасы, оружие и гранату
Авария произошла в Железнодорожном районе
Вместо помощи, проезжавшие мимо водители поживились тушёнкой
Успешный бизнесмен оказался насильником, терроризирующим юных девушек
В его гаражах изъяли более 13 тысяч литров опасного для здоровья спирта. ФОТО, ВИДЕО
Они нанесли ущерб в 3,8 млн рулей
Искусственная неровность стала причиной ДТП
Он отправился в дисциплинарную воинскую часть
На улице Волгоградской в Иркутске трёхлетний мальчик выпал из окна третьего этажа
Большегруз на полном ходу врезался в экскаватор. ФОТО
Ущерб составил 7400 рублей
С начала сезона клещевой активности в 2018 году в медицинские организации Бурятии по поводу укусов клещей обратились 3369 человек