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Улан-удэнцы 12 часов оставались без воды

Улан-удэнцы 12 часов оставались без воды
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Авария произошла в Железнодорожном районе

18 июля около двух часов дня потребители с улицы Мостостроителей 7, 8, 9, 12, 15, 110; улицы Мостостроителей проезд 8: №14, 23; проезд 4: №3, 3а, 7а, 9, 22 остались без холодной воды. Водоснабжение было отключено для проведения ремонта теплотрассы из-за затопления подвала в частном доме.

В два часа ночи аварию устранили и благо цивилизации появилось в домах горожан. Время отключения составило 12 часов. По словам коммунальщиков, на этот период был организован подвоз воды, сообщается в оперативной сводке по городу. 
отключение воды
 
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