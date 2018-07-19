Улан-удэнцы 12 часов оставались без воды

Авария произошла в Железнодорожном районе



18 июля около двух часов дня потребители с улицы Мостостроителей 7, 8, 9, 12, 15, 110; улицы Мостостроителей проезд 8: №14, 23; проезд 4: №3, 3а, 7а, 9, 22 остались без холодной воды. Водоснабжение было отключено для проведения ремонта теплотрассы из-за затопления подвала в частном доме.



В два часа ночи аварию устранили и благо цивилизации появилось в домах горожан. Время отключения составило 12 часов. По словам коммунальщиков, на этот период был организован подвоз воды, сообщается в оперативной сводке по городу.

