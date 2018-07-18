В Сибири под суд пойдёт сексуальный маньяк

Следственным отделом по Свердловскому району города Красноярска Главного следственного управления Следственного комитета РФ завершено расследование уголовного дела в отношении 41-летнего жителя Красноярска. Мужчина обвиняется в совершении 26 преступлений в отношении половой неприкосновенности молодых девушек.





Следствием установлено, что в период с мая 2014 года по март 2017 года в городе Красноярске обвиняемый знакомился с молодыми девушками, подъезжая к потерпевшим на автомобиле «Лада приора» белого цвета и предлагал им за деньги убраться у него в квартире или офисе. Пользуясь доверчивостью девушек, нуждающихся в деньгах ввиду малообеспеченности, он привозил их в квартиру, расположенную в Октябрьском районе краевого центра, где совершал в отношении них сексуальное насилие.







Все преступления обвиняемый совершал по аналогичному сценарию, выбирая жертв из числа учащихся лицеев и техникумов Свердловского и Советского районов города Красноярска. Кроме того, обвиняемый находил девушек на сайте поиска работы, также предлагая им уборку офисов или квартир за деньги, сообщает пресс-служба СУ СКР по Красноярскому краю.







- Обстоятельства некоторых преступлений в отношении несовершеннолетних обвиняемый фиксировал на видеозапись, после чего угрожая им распространением этих данных среди их знакомых и среди студентов по месту их обучения в колледже. Понуждал девушек к многочисленным встречам для совершения с ним действий сексуального характера, которые он совершал в одной из квартир, расположенных в Октябрьском районе Красноярска, а также в своем автомобиле, - сообщают в Следкоме.





Кроме того, с ноября 2014 года по апрель 2015 года обвиняемый, находясь около кладбища «Бадалык» в своем автомобиле, неоднократно вел видеосъемку половых сношений с одной из несовершеннолетних потерпевших, создавая тем самым материалы порнографического характера. Материалы, в ходе следствия были обнаружены и изъяты в его автомобиле, который он в марте 2017 года в спешке оставил во дворе дома 109 «а» пр. Красноярский рабочий Красноярска, скрываясь от задержания, после того, как он на автомобиле наехал на сотрудника полиции, которому он причинил вред здоровью средней степени тяжести.





В автомобиле обвиняемого был обнаружен оставленный им сотовый телефон. В ходе проверки контактов из телефона, были установлены 5 девушек, позже признанных потерпевшими по делу. Всего ходе следствия потерпевшими признаны 9 девушек и 1 сотрудник полиции. 13 сентября 2017 года обвиняемый был задержан.





Следствием установлено, что имея высшее медицинское образование, он никогда не работал по профессии, однако занимался инвестированием в недвижимое имущество, имел большое количество жилых помещений и земельных участков. Свою вину в инкриминируемых ему преступлениях обвиняемый не признал.





В обеспечение исков о возмещении морального и физического вреда на имущество обвиняемого наложен арест на общую сумму 5 миллионов 596 тысяч рублей. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением, направлено в суд для рассмотрения по существу.