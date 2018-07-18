Иностранец организовал в Улан-Удэ ОПГ по продаже отравы



По данным следствия, около 7 лет назад иностранный гражданин одного из государств Ближнего Востока, поселился в Улан-Удэ. Вместе с пятью знакомыми женщинами он решил заняться продажей технического спирта населению.



Мужчина принялся закупать в других городах и перевозить в Улан-Удэ большие партии спиртосодержащей жидкости, содержащей технические компоненты и представляющей опасность для жизни и здоровья. Жидкость он затем распределял и поставлял соучастницам для продажи. Женщины разливали спирт в мелкую тару, делали накрутку по цене и перепродавали местным жителям.



Среди компонентов продаваемая жидкость содержала токсичный толуол, попадание которого внутрь организма может вызвать у человека необратимые нарушения в работе нервной системы и поражения кроветворных органов.

























Возбуждено уголовное дело на 6 жителей Улан-Удэ по обвинению в сбыте населению опасной спиртосодержащей жидкости, изготовленной из технического сырья, под видом алкогольной продукции, сообщает пресс-служба СУ СКР по Бурятии.Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Бурятии раскрыли преступную группу. После возбуждения уголовного дела подозреваемый иностранец был задержан.В двух принадлежащих ему гаражных боксах были изъяты 1350 канистр, заполненных спиртосодержащей жидкостью общим объёмом более 13,5 тыс. литров. При осмотре жилья его соучастниц также обнаружены и изъяты похожие канистры с жидкостью в общем объёме от 100 до 200 литров у каждой.- В ходе допросов все участники группы признали свою вину и дали подробные показания о деталях своего преступного бизнеса. В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на сбор полной доказательственной базы. В отношении обвиняемого мужчины избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, его соучастницам – в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении. Расследование продолжается, - уточнили в СУ СКР по Бурятии.