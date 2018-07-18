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Иностранец организовал в Улан-Удэ ОПГ по продаже отравы

Иностранец организовал в Улан-Удэ ОПГ по продаже отравы
Происшествия,  Фото:СУ СКР по Бурятии
В его гаражах изъяли более 13,5 тысяч литров опасного для здоровья спирта. ФОТО, ВИДЕО

Возбуждено уголовное дело на 6 жителей Улан-Удэ по обвинению в сбыте населению опасной спиртосодержащей жидкости, изготовленной из технического сырья, под видом алкогольной продукции, сообщает пресс-служба СУ СКР по Бурятии. 

По данным следствия, около 7 лет назад иностранный гражданин одного из государств Ближнего Востока, поселился в Улан-Удэ. Вместе с пятью знакомыми женщинами он решил заняться продажей технического спирта населению.

Мужчина принялся закупать в других городах и перевозить в Улан-Удэ большие партии спиртосодержащей жидкости, содержащей технические компоненты и представляющей опасность для жизни и здоровья. Жидкость он затем распределял и поставлял соучастницам для продажи. Женщины разливали спирт в мелкую тару, делали накрутку по цене и перепродавали местным жителям.

Среди компонентов продаваемая жидкость содержала токсичный толуол, попадание которого внутрь организма может вызвать у человека необратимые нарушения в работе нервной системы и поражения кроветворных органов.




Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Бурятии раскрыли преступную группу. После возбуждения уголовного дела подозреваемый иностранец был задержан.

В двух принадлежащих ему гаражных боксах были изъяты 1350 канистр, заполненных спиртосодержащей жидкостью общим объёмом более 13,5 тыс. литров. При осмотре жилья его соучастниц также обнаружены и изъяты похожие канистры с жидкостью в общем объёме от 100 до 200 литров у каждой. 




- В ходе допросов все участники группы признали свою вину и дали подробные показания о деталях своего преступного бизнеса. В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на сбор полной доказательственной базы. В отношении обвиняемого мужчины избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, его соучастницам – в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении. Расследование продолжается, - уточнили в СУ СКР по Бурятии.



алкоголь ОПГ
 
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