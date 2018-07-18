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В Чите отправили за решётку офицеров – мошенников

Происшествия, 
Они нанесли ущерб в 3,8 млн рулей

Читинский гарнизонный военный суд вынес приговор майору и майору запаса. Они признаны виновными в мошенничестве в особо крупном размере, а также в пособничестве в мошенничестве, сообщили в Военном следственном управлении СК России по Восточному военному округу.

-В период с 25 марта по декабрь 2015 года майор из войсковой части 06705, дислоцированной в городе Борзя-3 Забайкальского края, при пособничестве, начальника автомобильной службы технической части, майора, списывали якобы выданное в расход автомобильное имущество и фальсифицировали в отчётных документах подписи должностных лиц, якобы получивших данное имущество. Таким образом, они похитили различное автомобильное имущество в виде гусениц, топливных насосов высокого давления, компрессоров, котлов пускового давления, двигателей УАЗ, КамАЗ, ЯМЗ, ЗИЛ и ГАЗ, колодок тормозных с накладками, дверей со стеклом, тентов, мостов передних, средних и задних различных автомобилей, коробок переключения передач, редукторов средних и задних мостов, механизмов рулевого управления, других агрегатов и иного автомобильного имущества, принадлежащего министерству обороны Российской Федерации. Общая стоимость похищенного – 3,8 миллиона рублей, - уточнили в ВСУ по ВВО.

Одному из офицеров назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Второй получил лишение свободы сроком на 2 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Помимо этого суд взыскал с мужчин в возмещение имущественного вреда в пользу министерства обороны Российской Федерации 3 860 701 рублей.


мошенничество военнослужащие
 
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