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В Иркутской области возбудили дело после пожара с 5 погибшими

В Иркутской области возбудили дело после пожара с 5 погибшими
Происшествия,  Фото:СУ СКР по Иркутской области
Среди погибших оказалась двухлетняя малышка

Как сообщал «Байкал-Daily», прошлой ночью в посёлке Бохан Иркутской области погибли 5 человек. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам».

Ночью дежурному следственного управления сообщили о возгорании деревянного двухквартирного жилого дома с переулка Пионерский в посёлке Бохан, в котором находились люди.

- На момент прибытия следственно-оперативной группы на место тушение пожара продолжалось. Когда пожар был ликвидирован, на веранде и в доме спасатели МЧС обнаружили тела пяти членов семьи, все женщины, среди которых была двухгодовалая девочка, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.

Во время опроса соседи рассказали, что накануне происшествия женщины распивали спиртные напитки и курили. По предварительной версии, пожар мог произойти из-за неосторожного обращения с огнём, источник пожара находился на веранде.

Сейчас на месте трагедии работают следователи СКР, специалисты пожарной лаборатории, дознаватели МЧС. Тела погибших людей направлены на судебно-медицинскую экспертизу для установления причин смерти.

Расследование уголовного дела продолжается.
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