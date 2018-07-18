В Иркутске студент украл деньги через приложение «Сбербанк Онлайн»

В мае этого года в Иркутске студент техникума с помощью электронного приложения «Сбербанк Онлайн» похитил более 78 тысяч рублей. Студент получил уведомление о зачислении на счёт денег, через привязку к лицевому счёту другого студента этого же техникума. После чего он перевёл деньги на другую банковскую карту и обналичил их.





С потерпевшим парень жил в одном общежитии, а также знал, что он является сиротой, воспитывался в детском доме и не имеет никакой материальной поддержки от родственников.





К моменту рассмотрения дела судом ущерб был полностью возмещён. Суд признал вора виновными и вынес наказание в виде лишения свободы условно с испытательным сроком, сообщает прокуратура Иркутской области.