В Иркутске студент украл деньги через приложение «Сбербанк Онлайн»

Мошенник перевёл 78 тысяч на другую банковскую карту
В мае этого года в Иркутске студент техникума с помощью электронного приложения «Сбербанк Онлайн» похитил более 78 тысяч рублей. Студент получил уведомление о зачислении на счёт денег, через привязку к лицевому счёту другого студента этого же техникума. После чего он перевёл деньги на другую банковскую карту и обналичил их.
С потерпевшим парень жил в одном общежитии, а также знал, что он является сиротой, воспитывался в детском доме и не имеет никакой материальной поддержки от родственников.
К моменту рассмотрения дела судом ущерб был полностью возмещён. Суд признал вора виновными и вынес наказание в виде лишения свободы условно с испытательным сроком, сообщает прокуратура Иркутской области.
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