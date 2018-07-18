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В Иркутске студент украл деньги через приложение «Сбербанк Онлайн»

В Иркутске студент украл деньги через приложение «Сбербанк Онлайн»
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Мошенник перевёл 78 тысяч на другую банковскую карту

В мае этого года в Иркутске студент техникума с помощью электронного приложения «Сбербанк Онлайн» похитил более 78 тысяч рублей. Студент получил уведомление о зачислении на счёт денег, через привязку к лицевому счёту другого студента этого же техникума. После чего он перевёл деньги на другую банковскую карту и обналичил их.

С потерпевшим парень жил в одном общежитии, а также знал, что он является сиротой, воспитывался в детском доме и не имеет никакой материальной поддержки от родственников.

К моменту рассмотрения дела судом ущерб был полностью возмещён. Суд признал вора виновными и вынес наказание в виде лишения свободы условно с испытательным сроком, сообщает прокуратура Иркутской области.
мошенничество
 
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