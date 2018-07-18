Убийцы кассира АЗС в Иркутской области получили на двоих 29 лет

Братья убили женщину-кассиру, узнавшую их
Иркутский областной вынес приговор по громкому уголовному делу об убийстве кассира АЗС в посёлке Солзан. На скамье подсудимых оказались ранее судимый 40-летний местный житель и его 26-летний брат, сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.
В ночь с 8 на 9 августа 2017 года братья, вооружившись обрезом, совершили разбойное нападение на автозаправочную станцию в п. Солзан, где один из них работал электриком.
Они обесточили АЗС, после чего сообщили директору о якобы перебоях с электричеством и добились её закрытия. Во время налёта женщина-оператор узнала одного из нападавших, в связи с чем, он выстрелил в нём. Женщина скончалась на месте.
Из кассы автозаправочной станции братья украли 538 тысяч рублей и скрылись с места преступления.
Суд назначил одному из братьев наказание в виде 22 лет лишения свободы со штрафом в размере 100 тысяч рублей. Осуждённый будет отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима, из них первый пять лет в тюрьме.
Его брат, признанный виновным в соучастии в разбое, осуждён к 7 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Также он должен будет выплатить 100 тысяч рублей.
Приговор в законную силу не вступил.
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