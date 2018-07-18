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В Улан-Удэ грабители напали на офис микрозаймов

В Улан-Удэ грабители напали на офис микрозаймов
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Разбойное нападение произошло на прошлой неделе

11 июля трое молодых людей с оружием напали на офис микрофинансовой организации в Советском районе Улан-Удэ.

Преступление удалось быстро раскрыть. Все три подозреваемых задержаны. Они обвиняются по ч. 2 ст. 162 УК РФ «Разбойное нападение, совершённое группой лиц по предварительному сговору, с применением предмета, используемого в качестве оружия», сообщили в пресс-службе Советского районного суда.

16 июля двое обвиняемых были заключены под стражу.

- При избрании меры пресечения суд пришёл к выводу, что обвиняемые, находясь на свободе, могут скрыться от следствия и суда, оказать давление на участников уголовного судопроизводств. Кроме того, один из них судим, следовательно, может продолжить заниматься преступной деятельностью, - уточнили в Советском районном суде.

Как сообщал «Байкал-Daily», ещё одно нападение на офис микрозаймов произошло в Улан-Удэ в апреле. Тогда преступника с ножом в павильоне заперли сотрудницы.

Этой зимой произошло курьёзное нападение на салон МТС в Иркутске. Продавец, не испугавшись преступника в маске с ножом, отбился от него стулом.



разбойное нападение
 
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