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В Ангарске водитель автобуса защемил руку ребёнка, волоча по дороге

Происшествия, 
Очевидцы остановили автобус только через несколько остановок

В декабре прошлого года водитель автобуса на остановке, не убедившись в том, что все пассажиры покинули автобус, закрыл двери. Он защемил руку ребёнку и продолжил движение по маршруту, волоча за собой мальчика. Очевидцы остановили автобус только через несколько остановок.

В результате несовершеннолетний получил телесные повреждения в виде ушиба правового предплечья.

Несмотря на то, что полученные мальчиком повреждения относятся к категории как не причинившие вреда здоровью, прокурор заявил требование о взыскании компенсации морального вреда в размере 80 тысяч рублей, обосновав заявленную сумму психотравмирующими обстоятельства причинения вреда здоровью мальчика. Ребёнок испытал стресс, волочась за автобусом и рискуя попасть под колеса автомобиля. Водитель не извинился перед ребёнком за случившееся, не оказал ему никакой поддержки, не поинтересовался его состоянием здоровья.

Суд удовлетворил иск прокурора и взыскал с предприятия в пользу ребёнка 70 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.
водители
 
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