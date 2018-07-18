Ещё трое экс-полицейских в Бурятии пойдут под суд за кражу нефрита

Они выкрали его из камеры хранения вещественных доказательств
В Бурятии ещё трое бывших полицейских пойдут под суд за кражу нефрита. Как сообщал «Байкал-Daily» на днях в суд было передано уголовное дело в отношении экс-сотрудников полиции Окинского района. Они обвиняются в краже нефрита на 4 миллиона рублей.
Также суд будет разбирать с бывшими стражами порядка из Тункинского района. Как сообщал «Байкал-Daily», 18 сентября прошлого года в камере хранения вещественных доказательств обнаружили повреждённые пломбы. Один из навесных замков также был повреждён, а ко второму не подходил ключ. Как оказалось, в контейнере подменили три камня.
Тогда же началось расследование уголовного дела по факту кражи.
Контейнер был закрыт на замки «Булат», которые не всегда бывают в продаже. Стражи порядка опрашивали местных продавцов специфичных замков, чтобы узнать, кто интересовался ими. Как оказалось, за несколько дней до кражи в два хозяйственных магазина села Кырен заходили инспектор ДПС и начальник тыла отдела полиции. Они интересовались именно этими замками, но мужчины смогли купить только один замок.
Этот факт навёл следователей на мысль, что полицейские причастны к краже нефрита. Позже выяснилось, что преступление было совершено в ночь с 13 на 14 сентября тремя полицейскими: сотрудником ДПС, начальником тыла, сотрудником дежурной части и одним гражданским.
- Дежурный открыл им двери заднего входа, тем самым дал доступ на территорию ОВД. Преступники вскрыли замки, сорвали пломбы и подменили три камня. Два камня из краденных оказались серпентинитом (плотная горная порода), и только один нефрит. Сумма ущерба составила 246 тысяч рублей, - сообщила «Байкал-Daily» заместитель руководителя Тункинского межрайонного следственного отдела СУ СКР Эрдэм Гармажапов.
По словам следователя, на допросе все обвиняемые дали чистосердечные признания, кроме гражданского – он отрицает причастность, утверждая, что его ввели в заблуждение.
- По словам обвиняемых, была договорённость, что именно гражданский будет заниматься сбытом краденого. В дальнейшем они собирались разделить между собой доход от продажи, - поясняет следователь.
На время расследования злоумышленники находились под обязательством о явке. В конце 2017 года полицейские были уволены из МВД по отрицательным мотивам.
Спустя 9 месяцев уголовное дело было окончено, длительность обусловлена продолжительной экспертизой. Сейчас оно направлено в суд.
Эрдэм Гармажапов отмечает, что у всех подсудимых многодетные семьи. Никто из них никогда не привлекался к уголовной или административной ответственности.
Ещё трое экс-полицейских в Бурятии пойдут под суд за кражу нефрита
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