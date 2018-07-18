В Иркутской области на пожаре погибли 5 человек



По словам соседей, в горящей квартире находились люди. В ходе разведки и тушения пожара в помещении были обнаружены пятеро погибших, в том числе один ребёнок. С родственниками погибших сейчас работают психологи, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.



Обстоятельства развития пожара указывают на то, что причиной возгорания в жилом доме стало неосторожное обращение с огнём при курении.



- Безопасность жилья зависит от каждого гражданина. Так, раннему обнаружению пожара и, как следствие, своевременному реагированию на него, способствуют дымовые извещатели. В Иркутской области ведётся работа по установке автономных дымовых датчиков в домах социально незащищённых, многодетных и неблагополучных семей, одиноких пожилых граждан, тех, кто составляет группу риска, - сообщает главный государственный инспектор Иркутской области по пожарному надзору Валентин Нелюбов.



В посёлке Бохан Иркутской области, прошлой ночью погибли пять человек. Сообщение о пожаре в двухквартирном одноэтажном доме поступило во втором часу ночи на телефон пожарной части. Очевидец сообщил о том, что горит кровля дома и через окно видно открытое пламя.