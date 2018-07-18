В Иркутской области бабушка изрубила годовалого внука топором

Пострадавший малыш в тяжёлом состоянии
Как сообщал «Байкал-Dailу», в Иркутской области пьяная бабушка нанесла телесные повреждения собственному внуку. Сама женщина не помнит, как произошла трагедия.
Всё произошло 13 июля, когда утром, 23-летняя жительница Усольского района привела годовалого сына к свекрови. А сама со старшим ребёнком уехала в поликлинику.
Вернувшись днем, женщина обнаружила своего сына лежащим во дворе с телесными повреждениями. Мальчика срочно госпитализировали с многочисленными ранами в больницу.
Стало известно, что стало орудием преступления. Женщина схватила топор и хаотично наносила удары по малышу. У мальчика рубленые раны щеки, пальца, уха, отрублена ногтевая фаланга пальца и ещё один палец сломан, уточняет «Телеинформ». Состояние ребёнка врачи оценивают как тяжёлое.
Следователями проведён осмотр места происшествия, назначен ряд судебных экспертиз. По подозрению в совершении особо тяжкого преступления в этот же день была задержана 51-летняя бабушка мальчика, которая пояснила следователям, что в момент совершения преступления находилась в состоянии алкогольного опьянения и ничего не помнит.
Следственным комитетом Иркутской области возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Покушение на убийство малолетнего лица».
Семья потерпевшего на учётах в ПДН и КДН не состоит. Расследование уголовного дела продолжается.
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Происшествия, Фото:
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