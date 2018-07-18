«Чёрного лесоруба» в Бурятии осудили за спиленный кедр и сосну

Его приговорили к условному лишению свободы



Житель Бурятии незаконно спилил кедр, объёмом 0,56 кубических метров, и одну сосну, объёмом 1,38 кубических метров. Ущерб от его действий составил 65,8 тысяч рублей.



Суд признал его виновным и приговорил к условному лишению свободы. Также с «чёрного лесоруба» взыскана вся сумма в счёт возмещения материального ущерба, сообщает пресс-служба Кабанского районного суда.

