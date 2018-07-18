За сутки в Бурятии произошло 5 пожаров

Следующее возгорание произошло в Кяхтинском районе. В 9:21 в селе Шазарга на улице Степанова загорелся дом и веранда, которые также сгорели дотла. Пожар потушили в 10:05 семь человек и три единицы техники.



В 11:22 в Джидинском районе в селе Джида на улице Новая тоже вспыхнул дом. Огонь повредил строение изнутри. Пожар ликвидировали в 11:49 три человека и две единицы техники.



В 19:43 Закаменском районе в городе Закаменск на улице Гагарина загорелась баня, которая в результате пожара выгорела изнутри. Пламя потушили через 10 минут четыре человека и одна единица техники.



Практически в тоже время, в 19:36, в Мухоршибирском районе в селе Цолга на улице Будаева загорелся дом. В результате пожара строение выгорело изнутри. Пожар ликвидировали в 20:10 три человека и две единицы техники, сообщает ГУ МЧС по Бурятии.







За сутки в Бурятии произошло пять пожаров. Первый из них случился в Баргузинском районе. 5:21 в посёлке Баянгол на улице Ленина загорелась баня, которая полностью была уничтожена огнём. Пламя потушили 5:43 пять человек и две единицы техники.