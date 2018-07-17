В Иволгинском районе уничтожают коноплю

С 1 июня по 15 июля в Иволгинском районе обнаружено 25 очагов произрастания дикорастущей конопли на площади 175,52 гектаров. Вынесено 25 предписаний собственникам и пользователям земель.







Площадь уничтоженных очагов конопли составила 16,6 гектаров, в том числе агротехническим способом 7,6 гектаров и химическим способом 9 гектаров, сообщает администрация Иволгинского района.





При отказе землевладельцев уничтожать наркотические растения на них налагается административный штраф от 1500-2000 рублей. Оплата штрафа не освобождает жителей от уничтожения дикорастущей конопли на участках.





Посев или выращивание запрещённых растений, а также культивирование сортов конопли, мака или других растений, содержащих наркотические вещества, наказывается штрафом в размере до трёхсот тысяч рублей. Либо лишением свободы на срок до двух лет.