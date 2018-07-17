Сибиряк зарезал односельчанина и сбросил труп в погреб

Убитого мужчину считали без вести пропавшим
Собранные Следственными органами Следственного вынесен обвинительный приговор в отношении 52-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении убийства.
По версии следствия, осенью 2017 года у 52-летнего жителя села Большой Улуй на почве ревности произошла ссора с 43-летним односельчанином, пришедшим к нему в гости. В ходе ссоры обвиняемый нанёс потерпевшему удар ножом в область грудной клетки, причинив повреждения, от которых мужчина скончался на месте. После чего он спрятал труп в заброшенном погребе на территории домовладения.
Потерпевший около двух месяцев считался пропавшим без вести, его поисками занимался местный отдел полиции и родственники. При допросе одного из знакомых обвиняемого следователям удалось воссоздать картину происшествия и установить преступника.
Суд признал обвиняемого виновным и назначил ему наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор суда вступил в законную силу, сообщает СУ СКР Красноярского края.
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