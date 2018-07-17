В Иркутской области ягодник погиб в схватке с медведем

В Усть-Илимском районе Иркутской области медведь задрал 63-летнего ягодника. Мужчина пошёл в лес собирать жимолость, но не вернулся, сообщает Усть-Илимская телерадиокомпания.
На поиски пенсионера отправились сыновья. Через два дня его тело нашли недалеко от зимовья в лесу.
- На территории бывшего посёлка Тубинск растут дикие ягоды. Люди ходят туда собирать ягоду, и медведи тоже любят эту ягоду собирать, получилось неожиданное столкновение. Человек повёл себя неправильно, спровоцировал медведя на агрессию, в результате чего и получилась гибель человека, - рассказал охотник Сергей Широбоков.
Недалеко от тела погибшего нашли нож, доказывающий, что ягодник не сдавался медведю без боя.
Несмотря на действующий с начала лета запрет на обстрел косолапых, министерство лесного комплекса выдало разрешение. Егеря собираются наказать виновного.
- Нам пришла эта информация, мы подали заявление в министерство лесного комплекса, пришлось дня 2 -3 подождать. Сегодня я выдал своим егерям разрешение, они сейчас планируют на охоту. Потому что такие медведи создают опасность для жителей, - сообщил директор Усть-Ильимского зверпромхоза Владимир Мельников.
Таким образом, перед егерями стоит задача - не покарать невиновного мишку, и вместе с тем ликвидировать убийцу, который попробовал человека. Оказывается, есть метод, как их отличить.
- Он должен быть агрессивным, раз он напал на человека, значит он должен быть возле населённых пунктов. Он не боится людей. Не убегает от звука мотора машины, - объяснил Владимир Мельников.
Как сообщал «Байкал-Daily», в начале июля медведь напал на жителя Баунтовского района Бурятии. Парень спасся, забравшись на дерево.