Он в это время исполнял обязанности заместителя командира войсковой части
В Чите суд вынес приговор подполковнику за мошенничество и старшему сержанту за пособничество в мошенничестве, сообщает Военное следственное управление СК России по Восточному военному округу.
В сентябре 2017 года командир батальона обеспечения учебного процесса войсковой части 21250-Б, дислоцированной в Чите, временно исполнял обязанности заместителя командира части по вооружению. При содействии инструктора по вождению батальона, офицер получил 4,3 тонны дизельного топлива на общую сумму 134 тысячи рублей. Его вывезли на служебном «КамАзе».
Данное дизельное топливо старший сержант продал.
Оба мошенника признаны судом виновными. Офицеру назначено наказание в виде штрафа в размере 140 тысяч рублей, сержант получил штраф в размере 100 тысяч.
В Чите подполковник украл 4 тонны дизельного топлива
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