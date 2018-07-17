Пьяный военный бросил машину, увидев полицейских
Улан-Удэнский гарнизонный военный суд вынес приговор рядовому, военнослужащему по контракту из войсковой части 38846 (посёлок Ага Забайкальского края). Суд признал контрактника виновным в грабеже и угоне, сообщили в Военном следственном управлении СК России по Восточному военному округу.
В ноябре 2017 года контрактник и его приятель, употребив спиртные напитки, разбили камнем стекло задней форточки автомобиля «ВАЗ-2106». Они открыли капот и, напрямую соединив аккумуляторные клеммы с замком зажигания, завели двигатель автомобиля. Угонщики отправились кататься по улицам Улан-Удэ. Однако, увидев приближающихся сотрудников полиции, бросили машину.
Спустя несколько дней военнослужащий напал на прохожего в районе дома 25 по проспекту 50-летия Октября. Грабитель подошёл к жертве со спины, ударил его по голове и отобрал выпавший из рук мужчины телефон.
- Военнослужащий признан виновным, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Его подельнику назначено наказание в виде принудительных работ сроком на 2 года с удержанием из его заработной платы 15 процентов в доход государства, - уточнили в Военном следственном управлении СКР по Восточному военному округу.
Помимо этого, суд взыскал с военного 50 тысячи рублей в пользу ограбленного им улан-удэнца.
В Улан-Удэ контрактник угнал авто и ограбил прохожего
Происшествия, Фото:
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