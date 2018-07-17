«Чёрного лесоруба» в Бурятии нашли по звуку пилы

Он нанёс ущерб более чем в 100 тысяч



В ходе проведения рейда в лесах Кижингинского района государственный лесной инспектор и сотрудник МВД задержали жителя села Новоильинск, который незаконно рубил сосны. Его обнаружили по звуку работающей пилы.



Мужчина спилил 20 сосен в объёме более 6 кубометров. Ущерб, нанесённый лесному фонду, составляет более 100 000 рублей.



В ходе осмотра были изъяты незаконно заготовленная древесина и бензопила.



Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 260 «Незаконная рубка лесных насаждений», сообщает пресс-служба агентства лесного хозяйства Бурятии.



Незаконная рубка, повреждение лесных насаждений или самовольное выкапывание в лесах деревьев, кустарников, влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от 3000 до 5000 рублей, на должностных лиц от 20 тыс. до 50 тыс. рублей, на юридических лиц от 200 тыс. рублей до 500 тыс. рублей. В случае если ущерб, причиненный лесному фонду составляет более 5000 рублей – нарушителю грозит уголовная ответственность.



Лесники просят жителей Бурятии незамедлительно сообщать о фактах незаконных рубок и других нарушениях лесного законодательства на горячую линию лесной охраны по телефону (3012)20-44-44 или в единые дежурные диспетчерские службы районов Бурятии.

