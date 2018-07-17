Он нанёс ущерб более чем в 100 тысяч
В ходе проведения рейда в лесах Кижингинского района государственный лесной инспектор и сотрудник МВД задержали жителя села Новоильинск, который незаконно рубил сосны. Его обнаружили по звуку работающей пилы.
Мужчина спилил 20 сосен в объёме более 6 кубометров. Ущерб, нанесённый лесному фонду, составляет более 100 000 рублей.
В ходе осмотра были изъяты незаконно заготовленная древесина и бензопила.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 260 «Незаконная рубка лесных насаждений», сообщает пресс-служба агентства лесного хозяйства Бурятии.
Незаконная рубка, повреждение лесных насаждений или самовольное выкапывание в лесах деревьев, кустарников, влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от 3000 до 5000 рублей, на должностных лиц от 20 тыс. до 50 тыс. рублей, на юридических лиц от 200 тыс. рублей до 500 тыс. рублей. В случае если ущерб, причиненный лесному фонду составляет более 5000 рублей – нарушителю грозит уголовная ответственность.
Лесники просят жителей Бурятии незамедлительно сообщать о фактах незаконных рубок и других нарушениях лесного законодательства на горячую линию лесной охраны по телефону (3012)20-44-44 или в единые дежурные диспетчерские службы районов Бурятии.
«Чёрного лесоруба» в Бурятии нашли по звуку пилы
Происшествия, Фото:
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