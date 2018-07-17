В Бурятии контрактник продавал несуществующие машины минобороны

Происшествия, Фото: Сергей Тарасенко

Мошенник получил почти 2 миллиона рублей



В Чите за мошенничество осуждён бывший военнослужащий по контракту войсковой части 26292, дислоцированной в селе Джида. Мужчина обманывал людей, продавая несуществующие автомобили.



- 22 мая 2017 года сержант около магазина «Сувениры» в городе Чита похитил у гражданина 85 тысяч рублей, под предлогом внесения предоплаты за покупку автомобиля, якобы реализуемого министерством обороны по цене значительно ниже рыночной, - сообщает Военное следственное управление СК России по Восточному военному округу.



Кроме этого, с мая по июль 2017 года, контрактник украл по той же схеме деньги у семи человек. Ущерб составил 1,67 млн рублей.



Сейчас мужчина уже покинул ряды Вооружённых Сил.



- Читинским гарнизонным военным судом бывший военнослужащий признан виновным, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года условно с испытательным сроком 2 года, - уточнили в ВСУ по ВВО.



Помимо этого, суд взыскал в возмещение имущественного ущерба в пользу потерпевших 705 тысяч рублей. 613 000 рублей осуждённый в возместил добровольно.

