В Чите контрактника осудили за квартирую кражу

Военнослужащий совершил кражу вместе с гражданским



В Чите суд вынес приговор ефрейтору, военнослужащему по контракту войсковой части 06705 за кражу, совершённую группой лиц по предварительному сговору (п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ).



- 26 декабря 2017 года ефрейтор Гостеев и гражданин, проникли в дачный дом на улице Нагорная в Чите. Они похитили имущество в виде металлических труб и решёток, чугунной ванны, автомобильных покрышек, бытовой и строительной техники общей стоимостью 79 940 рублей, - сообщили в Военном следственном управлении СК России по Восточному военному округу.



Читинским гарнизонным военным судом мужчины признаны виновными. Каждому из них назначено наказание в виде штрафа в размере 110 тысяч рублей.

