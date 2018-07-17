17 Июля

16 Июля

Популярное

В Бурятии контрактник, задавивший рядового, отделался штрафом

В Бурятии контрактник, задавивший рядового, отделался штрафом
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Солдат-срочник погиб по глупой случайности, допущенной контрактником

Как сообщал «Байкал-Daily», в конце января 2018 года погиб солдат-срочник 37-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады в городе Кяхта.

Молодого человека зажало между двумя грузовиками «Урал-4320». Виновником гибели парня стал младший сержант войсковой части 69647, служащий по контракту.

Трагедия произошла на территории парка боевых машин. Военнослужащие буксировали грузовик, за рулём находился сержант-контрактник. Машины остановились для отцепления буксировочного троса. Однако водитель стояночный тормоз не включил, рычаг переключения передач в положение «нейтрал» не перевёл, автомобиль не заглушил, а удерживал его на месте путём одновременного нажатия ногами на педали сцепления и тормоза.

В это время к переднему борту подошёл рядовой для отцепления буксировочного троса. Нога водителя соскочила с педали сцепления, грузовик резко дернулся вперёд, врезавшись во второй «Урал». Рядового зажало между их бамперами. Солдат скончался от полученных травм.

На младшего сержанта было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 350 УК РФ «Нарушение правил вождения транспортной машины, повлекшее по неосторожности смерть человека». Недавно было вынесено решение суда.

- Кяхтинским гарнизонным военным судом уголовное дело прекращено. Суд счёл достаточным назначение меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа Его размер составил 180 тысяч рублей, - сообщили в Военном следственном управлении СК России по Восточному военному округу.

По информации местных жителей, погибший парень был сиротой.


смерть военнослужащие
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Иркутской области пьяная бабушка избила внука
В Иркутской области пьяная бабушка избила внука
Происшествия, 17.07.2018
Женщина не помнит, как произошла трагедия
В Бурятии контрактник, задавивший рядового, отделался штрафом
В Бурятии контрактник, задавивший рядового, отделался штрафом
Происшествия, 17.07.2018
Солдат-срочник погиб по глупой случайности, допущенной контрактником
В Бурятии осудили «чёрного лесоруба» из Забайкалья
В Бурятии осудили «чёрного лесоруба» из Забайкалья
Происшествия, 17.07.2018
Он спилил 84 здоровых дерева почти на полмиллиона рублей 
За сутки в Бурятии случилось 2 пожара
За сутки в Бурятии случилось 2 пожара
Происшествия, 17.07.2018
Оба возгорания произошли ночью
Сибирячка избила 2-летнего сына до разрыва печени
Сибирячка избила 2-летнего сына до разрыва печени
Происшествия, 16.07.2018
Женщина решила показать мужу, как воспитывать ребёнка
Догхантеры расправились с собаками в иркутском приюте
Догхантеры расправились с собаками в иркутском приюте
Происшествия, 16.07.2018
Животные жили на частном арендованном участке, деньги на корм и ветеринарные услуги жители Бодайбо собирали всем миром
В Сибири четверо детей отравились неизвестной жидкостью
В Сибири четверо детей отравились неизвестной жидкостью
Происшествия, 16.07.2018
Во дворе дети нашли неизвестную жидкость и употребили её
В Бурятии произошло убийство на лесосеке в тайге
В Бурятии произошло убийство на лесосеке в тайге
Происшествия, 16.07.2018
Ссора разгорелась из-за криминального прошлого убийцы
В Бурятии дворник нашёл труп
В Бурятии дворник нашёл труп
Происшествия, 16.07.2018
Страшную находку – изуродованное тело – обнаружили во дворе дома
Забайкалец обстрелял односельчан
Происшествия, 16.07.2018
Рецидивист признан невменяемым
Жителей Бурятии не пустили в самолёт из-за «религиозных мировоззрений»
Жителей Бурятии не пустили в самолёт из-за «религиозных мировоззрений»
Происшествия, 16.07.2018
Уроженцы республики оказались замешаны в скандале с дебошем на рейсе в Уфе
У читинской ОПГ изъяли 60 тысяч литров алкоголя
У читинской ОПГ изъяли 60 тысяч литров алкоголя
Происшествия, 16.07.2018
Участники разгружали и перемещали контрафактный товар в ночное время
В Иркутской области подозреваемый месяц прятался в лесу
В Иркутской области подозреваемый месяц прятался в лесу
Происшествия, 16.07.2018
Он пытался похитить и убить двух человек
В Иркутске сгорел магазин
В Иркутске сгорел магазин
Происшествия, 16.07.2018
Информации о пострадавших нет

Позитив

Реплика

Лонгриды

Блоги

Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Лето – это маленькая жизнь
13.07.2018
Ямпил Багша
Ямпил Багша
Доктор буддийской философии, мастер тибетской медицины
О природе человека, причинах болезней и силе мантр…
11.07.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Об электронном взаимодействии между ведомствами
27.06.2018
Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Трофейная рыбалка в Хабаровском крае
12.06.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Проспектовские головары. Или «За козла ответишь»
29.05.2018
Туяна Будаева
Туяна Будаева
Блог об искусстве
«Лаборатория РОСТа – доказательство потенциала Сергея Левицкого»
28.05.2018
Туяна Будаева
Туяна Будаева
Блог об искусстве
Библионочь» ради мероприятия, а не ради людей
04.05.2018
Загрузка...
^