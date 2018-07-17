В Бурятии контрактник, задавивший рядового, отделался штрафом

Солдат-срочник погиб по глупой случайности, допущенной контрактником
Как сообщал «Байкал-Daily», в конце января 2018 года погиб солдат-срочник 37-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады в городе Кяхта.
Молодого человека зажало между двумя грузовиками «Урал-4320». Виновником гибели парня стал младший сержант войсковой части 69647, служащий по контракту.
Трагедия произошла на территории парка боевых машин. Военнослужащие буксировали грузовик, за рулём находился сержант-контрактник. Машины остановились для отцепления буксировочного троса. Однако водитель стояночный тормоз не включил, рычаг переключения передач в положение «нейтрал» не перевёл, автомобиль не заглушил, а удерживал его на месте путём одновременного нажатия ногами на педали сцепления и тормоза.
В это время к переднему борту подошёл рядовой для отцепления буксировочного троса. Нога водителя соскочила с педали сцепления, грузовик резко дернулся вперёд, врезавшись во второй «Урал». Рядового зажало между их бамперами. Солдат скончался от полученных травм.
На младшего сержанта было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 350 УК РФ «Нарушение правил вождения транспортной машины, повлекшее по неосторожности смерть человека». Недавно было вынесено решение суда.
- Кяхтинским гарнизонным военным судом уголовное дело прекращено. Суд счёл достаточным назначение меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа Его размер составил 180 тысяч рублей, - сообщили в Военном следственном управлении СК России по Восточному военному округу.
По информации местных жителей, погибший парень был сиротой.
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Происшествия, Фото:
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