В Иркутской области пьяная бабушка избила внука

Женщина не помнит, как произошла трагедия
Следственным комитетом Иркутской области возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Покушение на убийство малолетнего лица.
В ходе предварительного следствия установлено, рано утром 13 июля 23-летняя жительница Усольского района привела годовалого сына к свекрови в СНТ «Колокольчик» посёлка Новомальтинск. После чего, со старшим ребёнком уехала в поликлинику города Усолье-Сибирское.
Вернувшись днём к свекрови, женщина обнаружила своего сына лежащим во дворе с телесными повреждениями. Мальчика срочно госпитализировали с многочисленными ранами в больницу.
- На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа в составе следователей, криминалистов СКР и сотрудников полиции. Следователями проведён осмотр места происшествия, назначен ряд судебных экспертиз, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.
По подозрению в совершении особо тяжкого преступления в этот же день была задержана 51-летняя бабушка мальчика, которая пояснила следователям, что в момент совершения преступления находилась в состоянии алкогольного опьянения и ничего не помнит.
Семья потерпевшего на учётах в ПДН и КДН не состоит.
- Следователями СКР проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается, - заключают в Следкоме.
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Происшествия, Фото:
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