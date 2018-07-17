В Иркутской области пьяная бабушка избила внука

Женщина не помнит, как произошла трагедия



Следственным комитетом Иркутской области возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Покушение на убийство малолетнего лица.



В ходе предварительного следствия установлено, рано утром 13 июля 23-летняя жительница Усольского района привела годовалого сына к свекрови в СНТ «Колокольчик» посёлка Новомальтинск. После чего, со старшим ребёнком уехала в поликлинику города Усолье-Сибирское.



Вернувшись днём к свекрови, женщина обнаружила своего сына лежащим во дворе с телесными повреждениями. Мальчика срочно госпитализировали с многочисленными ранами в больницу.



- На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа в составе следователей, криминалистов СКР и сотрудников полиции. Следователями проведён осмотр места происшествия, назначен ряд судебных экспертиз, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.



По подозрению в совершении особо тяжкого преступления в этот же день была задержана 51-летняя бабушка мальчика, которая пояснила следователям, что в момент совершения преступления находилась в состоянии алкогольного опьянения и ничего не помнит.



Семья потерпевшего на учётах в ПДН и КДН не состоит.



- Следователями СКР проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается, - заключают в Следкоме.

