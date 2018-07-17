17 Июля

16 Июля

Популярное

В Иркутской области пьяная бабушка избила внука

В Иркутской области пьяная бабушка избила внука
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Женщина не помнит, как произошла трагедия

Следственным комитетом Иркутской области возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Покушение на убийство малолетнего лица.

В ходе предварительного следствия установлено, рано утром 13 июля 23-летняя жительница Усольского района привела годовалого сына к свекрови в СНТ «Колокольчик» посёлка Новомальтинск. После чего, со старшим ребёнком уехала в поликлинику города Усолье-Сибирское.

Вернувшись днём к свекрови, женщина обнаружила своего сына лежащим во дворе с телесными повреждениями. Мальчика срочно госпитализировали с многочисленными ранами в больницу.

- На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа в составе следователей, криминалистов СКР и сотрудников полиции. Следователями проведён осмотр места происшествия, назначен ряд судебных экспертиз, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.

По подозрению в совершении особо тяжкого преступления в этот же день была задержана 51-летняя бабушка мальчика, которая пояснила следователям, что в момент совершения преступления находилась в состоянии алкогольного опьянения и ничего не помнит.

Семья потерпевшего на учётах в ПДН и КДН не состоит.

- Следователями СКР проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается, - заключают в Следкоме.
избиение
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Иркутской области пьяная бабушка избила внука
В Иркутской области пьяная бабушка избила внука
Происшествия, 17.07.2018
Женщина не помнит, как произошла трагедия
В Бурятии контрактник, задавивший рядового, отделался штрафом
В Бурятии контрактник, задавивший рядового, отделался штрафом
Происшествия, 17.07.2018
Солдат-срочник погиб по глупой случайности, допущенной контрактником
В Бурятии осудили «чёрного лесоруба» из Забайкалья
В Бурятии осудили «чёрного лесоруба» из Забайкалья
Происшествия, 17.07.2018
Он спилил 84 здоровых дерева почти на полмиллиона рублей 
За сутки в Бурятии случилось 2 пожара
За сутки в Бурятии случилось 2 пожара
Происшествия, 17.07.2018
Оба возгорания произошли ночью
Сибирячка избила 2-летнего сына до разрыва печени
Сибирячка избила 2-летнего сына до разрыва печени
Происшествия, 16.07.2018
Женщина решила показать мужу, как воспитывать ребёнка
Догхантеры расправились с собаками в иркутском приюте
Догхантеры расправились с собаками в иркутском приюте
Происшествия, 16.07.2018
Животные жили на частном арендованном участке, деньги на корм и ветеринарные услуги жители Бодайбо собирали всем миром
В Сибири четверо детей отравились неизвестной жидкостью
В Сибири четверо детей отравились неизвестной жидкостью
Происшествия, 16.07.2018
Во дворе дети нашли неизвестную жидкость и употребили её
В Бурятии произошло убийство на лесосеке в тайге
В Бурятии произошло убийство на лесосеке в тайге
Происшествия, 16.07.2018
Ссора разгорелась из-за криминального прошлого убийцы
В Бурятии дворник нашёл труп
В Бурятии дворник нашёл труп
Происшествия, 16.07.2018
Страшную находку – изуродованное тело – обнаружили во дворе дома
Забайкалец обстрелял односельчан
Происшествия, 16.07.2018
Рецидивист признан невменяемым
Жителей Бурятии не пустили в самолёт из-за «религиозных мировоззрений»
Жителей Бурятии не пустили в самолёт из-за «религиозных мировоззрений»
Происшествия, 16.07.2018
Уроженцы республики оказались замешаны в скандале с дебошем на рейсе в Уфе
У читинской ОПГ изъяли 60 тысяч литров алкоголя
У читинской ОПГ изъяли 60 тысяч литров алкоголя
Происшествия, 16.07.2018
Участники разгружали и перемещали контрафактный товар в ночное время
В Иркутской области подозреваемый месяц прятался в лесу
В Иркутской области подозреваемый месяц прятался в лесу
Происшествия, 16.07.2018
Он пытался похитить и убить двух человек
В Иркутске сгорел магазин
В Иркутске сгорел магазин
Происшествия, 16.07.2018
Информации о пострадавших нет

Позитив

Реплика

Лонгриды

Блоги

Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Лето – это маленькая жизнь
13.07.2018
Ямпил Багша
Ямпил Багша
Доктор буддийской философии, мастер тибетской медицины
О природе человека, причинах болезней и силе мантр…
11.07.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Об электронном взаимодействии между ведомствами
27.06.2018
Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Трофейная рыбалка в Хабаровском крае
12.06.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Проспектовские головары. Или «За козла ответишь»
29.05.2018
Туяна Будаева
Туяна Будаева
Блог об искусстве
«Лаборатория РОСТа – доказательство потенциала Сергея Левицкого»
28.05.2018
Туяна Будаева
Туяна Будаева
Блог об искусстве
Библионочь» ради мероприятия, а не ради людей
04.05.2018
Загрузка...
^