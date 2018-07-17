Уголовное дело передано в суд
Уголовное дело в отношении двух полицейских передано в суд. Они обвиняются по нескольким статьям: по 4 ст. 160 «Присвоение, то есть хищение чужого имущества вверенного виновному», ч. 1 ст. 286 «Превышение должностных полномочий», ч. 2 ст. 292 «Служебный подлог» уголовного кодекса России.
Как сообщал «Байкал-Daily», в феврале-марте 2016 года во время проверки в Окинском районе республики сотрудники полиции нашли тайник с нефритом. Оттуда они извлекли не менее 67 блоков камня общим весом более 2,7 тонны. Потом найденное они перевеpли в Улан-Удэ.
Однако на хранение сдали лишь 28 блоков, а остальные камни оставили себе. Стоимость украденного составляла более 4 миллионов рублей.
Они выгрузили их в арендованном хранилище на территории одной из баз, и затем начали подыскивать покупателей. Однако позже оба сотрудника были задержаны (к этому времени один из них успел получить повышение по службе), а похищенный нефрит - изъят.
Полицейских заключили под стражу.
В МВД по Бурятии проводилась служебная проверка. Если вина сотрудников подтвердится, они будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и понесут соответствующее с законом наказание. Их непосредственные руководители будут привлечены к дисциплинарной ответственности, сообщали в пресс-службе МВД.
- Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением 13 июля 2018 года направлено для рассмотрения по существу в Железнодорожный районный суд Улан-Удэ, - сообщают в пресс-службе республиканской прокуратуры.
В Улан-Удэ осудят укравших нефрит полицейских
Происшествия, Фото:
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