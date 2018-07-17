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В Бурятии осудили «чёрного лесоруба» из Забайкалья

В Бурятии осудили «чёрного лесоруба» из Забайкалья
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Он спилил 84 здоровых дерева почти на полмиллиона рублей

Прокуратурой Кижингинского района поддержано государственное обвинение в Хоринском районном суде по уголовному делу в отношении 31-летнего жителя Петровск-Забайкальского района Забайкальского края, обвиняемого в незаконной рубке лесных насаждений в особо крупном размере.

Установлено, что забайкалец на территории Кижингинского участкового лесничества вырубил 47 жизнеспособных сосен и 37 лиственниц. Сумма ущерба, нанесённая лесному фонду составила 494 922 рубля.

- Данный ущерб в ходе предварительного следствия мужчина погасил в полном объёме, но во время судебного разбирательства вину не признавал и пояснял, что незаконную рубку не совершал,- сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Однако суд признал виновным «чёрного лесоруба» и приговорил его к двум годам и трём месяцам колонии особого режима.

Вещественные доказательства по уголовному делу: бензопила и трактор, возвращены законному владельцу, а древесина передана государству.

Приговор суда в законную силу не вступил и обжалован осуждённым.
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