В Бурятии осудили «чёрного лесоруба» из Забайкалья

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Прокуратурой Кижингинского района поддержано государственное обвинение в Хоринском районном суде по уголовному делу в отношении 31-летнего жителя Петровск-Забайкальского района Забайкальского края, обвиняемого в незаконной рубке лесных насаждений в особо крупном размере.
Установлено, что забайкалец на территории Кижингинского участкового лесничества вырубил 47 жизнеспособных сосен и 37 лиственниц. Сумма ущерба, нанесённая лесному фонду составила 494 922 рубля.
- Данный ущерб в ходе предварительного следствия мужчина погасил в полном объёме, но во время судебного разбирательства вину не признавал и пояснял, что незаконную рубку не совершал,- сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
Однако суд признал виновным «чёрного лесоруба» и приговорил его к двум годам и трём месяцам колонии особого режима.
Вещественные доказательства по уголовному делу: бензопила и трактор, возвращены законному владельцу, а древесина передана государству.
Приговор суда в законную силу не вступил и обжалован осуждённым.
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Происшествия, Фото:
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