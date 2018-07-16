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Догхантеры расправились с собаками в иркутском приюте

Догхантеры расправились с собаками в иркутском приюте
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Животные жили на частном арендованном участке, деньги на корм и ветеринарные услуги жители Бодайбо собирали всем миром

Волонтеры, открывшие в Бодайбо приют для животных, 12-го июля наткнулись утром на ужасающую картину – 13 из 15-ти собак внезапно скончались. Судя по всему, неизвестные живодеры под покровом ночи тайком проникли на территорию, где содержались собаки, и разбросали ядовитую приманку, которую используют для борьбы с крысами. В результате 6 взрослых собак и 7 щенков погибли мучительной смертью. Об этом волонтеры сообщили на странице «Помощь животным Бодайбо» в социальной сети Instagram.

- В ужасных муках, в судорогах, с кровоизлияниями во внутренние органы, с пеной у рта и кровоизлияниями через нос... - описывают жуткую картину потрясенные девушки, - Наши собаки и так в жизни своей ничего не видели хорошего и вот-вот начали доверять людям - за что? Бельчик, Соня, Дина, Цыган, Дозор, 7 щенят - 11 трупов, на мордочке каждого были видны муки и страдания... Наших любимых спасённых животных, на которых все неравнодушные отправляли денежную помощь, за которых переживали вместе с нами, больше нет!.

Животные жили на частном арендованном участке, деньги на корм и ветеринарные услуги жители Бодайбо собирали всем миром. Однако, судя по всему, деятельность зоозащитников пришлась кому-то не по душе. Возможно, к злодеянию причастен кто-то из владельцев соседних участков, которым наверняка мешал собачий лай. Впрочем, по словам волонтёров, впрямую недовольства никто не высказывал, сообщает Город.

- Все соседи имели наши контакты на всякий случай, никто не жаловался, лично никто не подходил. А сделали все исподтишка, отравив наших и ещё одну чёрную собаку по Березнеровской, 37. Вчера вскрыли всех собак, у них одна и та же причина смерти, органы будут отправляться в лабораторию в Иркутск. Полиция ведёт работу. Мы не оставим это так и будем бороться до конца, - заявили волонтёры.

В соответствии с принятыми изменениями, статья 245 УК РФ «Жестокое обращение с животными» предусматривает за подобное деяние штраф в размере от 100 до 300 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на срок от трёх до пяти лет.
собаки
 
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