Сибирячка избила 2-летнего сына до разрыва печени

Женщина решила показать мужу, как воспитывать ребёнка
13 июля в 15:20 минут в следственные органы поступило сообщение о том, что в Норильскую больницу госпитализирован двухлетний мальчик с тяжёлыми травмами. После установления обстоятельств произошедшего следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Красноярскому краю возбуждено уголовное дело.
По предварительной версии следствия, в ночь с 12 на 13 июля 20-летняя жительница Норильска в ходе ссоры со своим супругом из-за разногласий в вопросах воспитания 2-летнего ребёнка схватила ребёнка за ногу и, бросив на пол, нанесла ему удар ногой в живот, причинив закрытую травму живота с разрывом печени. Ребёнок прооперирован, находится в тяжёлом состоянии.
В настоящее время по ходатайству следствия подозреваемая арестована судом. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает СУ СКР по Красноярскому краю.
Женщина решила показать мужу, как воспитывать ребёнка
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