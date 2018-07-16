В Сибири четверо детей отравились неизвестной жидкостью

Во дворе дети нашли неизвестную жидкость и употребили её



Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области проводится проверка по факту отравления четырёх подростков, доставленных в больницу из Кировского района Новосибирска.



По данным следствия, вечером 15 июля во дворе одного из домов по улице Зорге четверо подростков возраста от 10 до 15 лет употребили вещество неустановленного происхождения. Через непродолжительное время их состояние стало ухудшаться, и они попросили проходивших мимо граждан вызвать скорую медицинскую помощь. В экстренном порядке несовершеннолетние были госпитализированы медицинское учреждение, где подросткам оказана квалифицированная медицинская помощь.



С целью установления этиологии отравляющего вещества назначены судебные экспертизы. В рамках проводимой проверки следователями устанавливается причины и условия, способствовавшие отравлению детей.



По результатам проводимой проверки будет принято итоговое процессуальное решение, сообшает СУ СКР по Новосибирской области.