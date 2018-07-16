Во дворе дети нашли неизвестную жидкость и употребили её
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области проводится проверка по факту отравления четырёх подростков, доставленных в больницу из Кировского района Новосибирска.
По данным следствия, вечером 15 июля во дворе одного из домов по улице Зорге четверо подростков возраста от 10 до 15 лет употребили вещество неустановленного происхождения. Через непродолжительное время их состояние стало ухудшаться, и они попросили проходивших мимо граждан вызвать скорую медицинскую помощь. В экстренном порядке несовершеннолетние были госпитализированы медицинское учреждение, где подросткам оказана квалифицированная медицинская помощь.
С целью установления этиологии отравляющего вещества назначены судебные экспертизы. В рамках проводимой проверки следователями устанавливается причины и условия, способствовавшие отравлению детей.
По результатам проводимой проверки будет принято итоговое процессуальное решение, сообшает СУ СКР по Новосибирской области.
В Сибири четверо детей отравились неизвестной жидкостью
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Животные жили на частном арендованном участке, деньги на корм и ветеринарные услуги жители Бодайбо собирали всем миром
Во дворе дети нашли неизвестную жидкость и употребили её
Ссора разгорелась из-за криминального прошлого убийцы
Страшную находку – изуродованное тело – обнаружили во дворе дома
Рецидивист признан невменяемым
Уроженцы республики оказались замешаны в скандале с дебошем на рейсе в Уфе
Участники разгружали и перемещали контрафактный товар в ночное время
Он пытался похитить и убить двух человек
Информации о пострадавших нет
Это пытался сделать бывший заключённый колонии
Малыша придавил уснувший на нём мужчина
Водитель второй машины госпитализирован в больницу
Мужчина рубил сосны
Девочка каталась на велосипеде вдоль дороги
Авария произошла на «зебре»