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В Бурятии дворник нашёл труп

В Бурятии дворник нашёл труп
Происшествия, 
Страшную находку – изуродованное тело – обнаружили во дворе дома

Ночью 25 мая в городе Гусиноозёрск Селенгинского района Бурятии 46-летний местный житель зарезал приятеля. Мужчины выпивали, и во время застолья между ними произошёл бытовой конфликт. Во время ссоры разозлившийся пьяный мужчина схватил нож и нанёс несколько ножевых ударов в области шеи, головы приятеля: практически была вырезана шея и нос.

44-летний мужчина скончался на месте от смертельного удара в шею. Как установила экспертиза, остальные ранения были нанесены посмертно.

Чтобы избавиться от трупа, убийца вынес тело во двор дома, а у себя в квартире и в подъезде дома замыл следы крови. Сам мужчина уехал в село в Селенгинском районе.

Несколько часов тело пролежало на улице, вскоре труп обнаружил дворник и тут же сообщил о жуткой находке в полицию.

- По частичкам крови удалось обнаружить место совершения преступления, привлекались криминалисты. Квартира была осмотрена, было установлено лицо, проживающее в квартире, он скрывался от следствия. Но через трое суток его личность была установлена, он был заключён под стражу, - сообщил «Байкал-Daily» следователь Гусиноозёрского межрайонного следственного отдела по Бурятии Егор Василенко.

В ближайшее время будет предъявлено окончательное обвинение и уголовное дело будет направлено прокурору.

Следователь отметил, что обвиняемый ранее неоднократно судим, в том числе за преступления против жизни и здоровья.


убийство
 
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